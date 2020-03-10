Екатеринбургский зоопарк назвал новых зоо-мисс и зоо-мистер

10:36 | 11.03.2020

Фото: пресс-служба зоопарка

В екатеринбургском зоопарке назвали имена победителей конкурсов «Зоо-мисс» и «Зоо-мистер».



Претендентами на звание «Зоо-мистер» были голубой древолаз, радужный удав, Александрийский кольчатый попугай и кенгуру Хагена. «Зоо-мисс» могли стать сенегальский галаго Жоли, Африканский марабу Мара, Геккон токи и Краснопятнистая квакша.



Победителями конкурсов оказались Александрийский попугай Осках и сенегальский галаго Жоли. Их выбирали жители города, участвуя в голосованиях на сайте зоопарка и в соцсетях.



В награду за победу животные получили сладкий виноград и кедровые орешки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»