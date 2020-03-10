На проект реконструкции «Калининца» к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге потратят 10 миллионов

10:18 | 11.03.2020

Фото: worldcup2018.tass.ru

В Екатеринбурге администрация города потратит 10 миллионов рублей на проект реконструкции стадиона «Калининец», соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.



Согласно документам, в спортивном комплексе будет реконструирована площадка для легкоатлетического стадиона, соревновательный стадион, разминочный и тренировочный стадионы для длинных метаний возле лыжной базы. Кроме того, в административно-бытовом комплексе для легкоатлетического стадиона будут оборудованы 2 комнаты для взятия допинг-проб, комната ожидания допинг-контроля, лаунж для VIP, зал для пресс-конференций, 2 раздевалки для международных и национальных технических делегатов.



Также на стадионе появятся сборно-разборные трибуны вместимостью до 10 тысяч человек. Территория должна будет соответствовать требованиям FISU к проведению Универсиады.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»