Может находиться на Урале: в России пропал житель Ярославской области

09:38 | 4.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В России пропал 37-летний житель Ярославской области Михаил Киселёв. Мужчина жил в посёлке городского типа Борисоглебском, однако уже с июля 2019 года не выходил на связь. Может находиться в Свердловской области.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, тёмные длинные волосы, карие глаза, носит усы и бороду. Во что был одет неизвестно.



Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Регине по номеру телефона 89201109549.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»