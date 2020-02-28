В лобовом ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Вечером 28 февраля под Екатеринбургом столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли пять человек и ещё один получил тяжёлые травмы.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, «ВАЗ-2112» и «Ford Focus» столкнулись на 8 км региональной дороги «жд. Ст. Глубокое – п. Бобровский».По предварительным данным, авария произошла, когда 32-летний водитель «ВАЗ-2112» при движении со стороны с. Косулино в сторону д. Поварня Белоярского района, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречно движущимся автомобилем «Ford Focus».В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля «ВАЗ-2112» от полученных травм скончались на месте. Личности погибших установлены. Все они являются жителями посёлка Двуреченск Сысертского городского округа.51- летний водитель «Ford Focus» был доставлен с места аварии в ГБ № 36 города Екатеринбург в тяжелом состоянии.«Наличие или отсутствие алкоголя в крови у участников ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования погибшего водителя двенадцатой и химико-таксикологического исследования у пострадавшего водителя Ford» – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.