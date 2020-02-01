В Свердловской области будут судить женщину, убившую своего сожителя молотком

17:01 | 28.02.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Артинский межрайонный суд закончил расследование уголовного дела в отношении свердловчанки, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, 47-летняя женщина нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове.



Инцидент случился в квартире дома по улице Кирова поздно вечером 4 января. Сожители вместе распивали спиртное и поссорились. После ударов мужчина скончался на месте.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи направили материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в Красноуфимский райсуд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»