Экологи рассказали о загрязнении воздуха на Среднем Урале

15:01 | 17.02.2020

Фото: Нина Георгиева

Экологи составили справку о загрязнении атмосферного воздуха на 17 февраля (в период с 00:00 по 12:00).



Сегодня в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Первоуральске (ул. Сакко и Ванцетти) было зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода – 3,3 ПДКмр. Такое данные обозначило региональное министерство природных ресурсов и экологии.



Кроме того, специалисты рассказали о загрязнении воздуха в предыдущие три дня.



Так, 14 февраля в Екатеринбурге были зафиксированы выбросы оксид азота – 1,02 ПДКсс, диоксид азота – 3,4ПДКсс, 1,1 ПДКмр, в Первоуральске оксид азота – 1,6 ПДКсс, 1,01 ПДКмр, диоксид азота – 1,3 ПДКсс, в Реже диоксид азота – 1,7 ПДКсс, диоксид серы – 2,0 ПДКсс, в Серове диоксид азота – 1,2 ПДКсс и в Краснотурьинске пыль мелкодисперсная — 1,05 ПДКсс.



15 февраля в Екатеринбурге (оксид азота – 2,3 ПДКсс, 1,1 ПДКмр, диоксид азота – 5,4 ПДКсс, 1,4 ПДКмр), Первоуральске (оксид азота – 1,7 ПДКсс, диоксид азота – 1,8 ПДКсс), Реже (диоксид азота – 2,2 ПДКсс, диоксид серы – 1,4 ПДКсс), Серове (диоксид азота – 1,1 ПДКсс), Каменске-Уральском (диоксид азота – 1,1 ПДКсс) и в Полевском (пыль мелкодисперсная — 1,7 ПДКсс, 1,01 ПДКмр).



16 февраля в Екатеринбурге (оксид азота – 1,9 ПДКсс, диоксид азота – 4,7 ПДКсс, 1,2 ПДКмр), Первоуральске (оксид азота – 2,3 ПДКсс, 1,5 ПДКмр, диоксид азота – 1,7 ПДКсс), Каменске-Уральском (диоксид азота – 1,1 ПДКсс), Серове (диоксид азота – 1,3 ПДКсс), Реже (оксид азота – 1,3 ПДКсс, диоксид азота – 2,5 ПДКсс, диоксид серы – 1,2 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 1,004 ПДКсс, 1,2 ПДКмр), Краснотурьинске (взвешенные частицы РМ10 – 1,02 ПДКсс) и в Полевском (взвешенные частицы РМ10 – 1,3 ПДКсс).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»