В Екатеринбурге уже больше полугода ищут без вести пропавшую девушку

17:04 | 13.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 24-летнюю Станиславу Митякину. С 3 июня 2019 её местонахождение неизвестно. Также может находиться в Набережных Челнах.



Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, чёрные ниже плеч волосы, карие глаза. В чём была одета Станислава в момент исчезновения – неизвестно.



Если вам известна информация о том, где может находиться пропавшая девушка – сообщите об этом инфоргу Лариса 8 904 547 27 43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»