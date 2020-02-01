Житель Алапаевска убил свою мать, находившуюся в беспомощном состоянии

15:35 | 12.02.2020

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В Алапаевске местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает СКР по Свердловской области.



Следствие и суд установили, что 27 августа прошлого года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и на почве личной неприязни несколько раз ударил руками и ногами по своей матери, которая по состоянию здоровья не выходила из дома и не могла обходиться без посторонней помощи. Женщину госпитализировали в больницу, однако врачам спасти ее жизнь не удалось.



Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»