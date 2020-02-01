Следователи СКР разыскивают пропавшего по дороге в Екатеринбург мужчину

11:48 | 12.02.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Следователи СКР устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 38-летнего Сергея Артеменко.



Днём 2 января мужчина находился в районе остановки «Посёлок Лосиный» (г. Берёзовский). Оттуда он должен был ехать в Екатеринбург, однако пропал.



Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, тёмные средней длины волосы, карие глаза, небольшая борода рыжего цвета. Особая примета: родимое пятно в области левой лопатки.



На момент исчезновения был одет в тёмно-синюю куртку с белым меховым отворотом, тёмную тканевую шапку, чёрные джинсы, коричневые замшевые ботинки.



Следователи не исключают, что мужчина мог направиться в какой-нибудь монастырь, поскольку придерживается религиозных убеждений. Также он мог передвигаться по трассе Екатеринбург-Реж пешком или автостопом.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего – сообщите об этом по телефонам 8 (34369) 4-93-66, 8 (34369) 4-75-00 или по номеру: 8-999-560-17-86.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»