В Екатеринбурге загорелось производственное здание с пластмассой

14:47 | 7.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на Сортировки загорелось производственное здание на улице Маневровая, 31. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 300 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 13:24. На место происшествия выехало 20 единиц пожарно-спасательной техники.



Пожарные из горящего здания вынесли кислородные и газовые баллоны, тем самым предотвратив угрозу взрыва и распространение огня. В настоящее время принимаются меры к локализации огня и недопущению перехода на рядом стоящие строения



До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»