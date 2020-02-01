На улицы Екатеринбурга высыпали рекордное количество «Бионорда»

13:40 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru/images

На дороги уральской столицы высыпали рекордное в этом сезоне количество противогололедной смеси. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга.



Минувшей ночью по улицам города распределили 153 тонны «Бионорда» – обновленного противогололедного реагента. Всего приводили в порядок улицы 308 спецмашин: 56 комбинированных дорожных машин, 35 тракторов, 16 снегопогрузчиков, 20 фронтальных погрузчиков, 138 самосвалов и другие. За ночь на полигоны вывезли около семи тысяч тонн снега.



Сегодня, 6 февраля, уборка улиц также будет продолжаться, ею займутся 328 рабочих и 177 спецмашин: 28 КДМ, 49 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков и 62 самосвала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»