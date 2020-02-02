На Урале готовятся к «Лыжне России»

14:20 | 3.02.2020

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В предстоящую субботу, 8 февраля, на Урале состоится всероссийская XXXVIII массовая гонка «Лыжня России». Ожидается участие около 90 тысяч человек.



Старт на всех площадках, за исключением Верх-Исетского пруда, будет дан в 12:00. В акватории городского пруда, в целях безопасности нахождения на льду, старты участников будут организованы небольшими группами с 11:00.



После забегов всех участников ожидают полевые кухни с горячими напитками и кашей, а также культурно-массовая программа с выступлением городских коллективов. Для всех участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге в день мероприятия предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте с 10:00 до 17:00.



Добавим, что центром проведения областной массовой гонки «Лыжня России» станет Нижний Тагил, где забеги начнутся в 11:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»