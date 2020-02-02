На Урал приехал легендарный генерал-майор, отказавшийся штурмовать Белый дом в Москве

12:14 | 3.02.2020

Фото: Владимир Веленгурин

Екатеринбург посетил легендарный бывший командир Группы «Альфа» КГБ СССР, Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев, отказавшийся по приказу Бориса Ельцина в октябре 1993 года штурмовать Белый дом в Москве.



В Екатеринбург Геннадий Зайцев приехал по приглашению бизнесмена, владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского. Они посетили мемориал бойцу группы «Альфа» Александру Гуменюку, погибшему при исполнении служебного задания в Грозном. Памятник был открыт в поселке Исток 3 сентября 2018 года в День солидарности в борьбе с терроризмом.



Кроме мемориала в Истоке, Геннадий Зайцев посетил ряд других знаковых объектов. Также он встретился с ветеранами группы «Альфа», которые проживают в уральской столице.

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