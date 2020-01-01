ФК «Урал» завершил первые кипрские сборы

15:37 | 28.01.2020

Футбольный клуб «Урал» в кипрском городе Пафос завершил первые учебно-тренировочные сборы. Главный тренер команды Дмитрий Парфёнов подвёл итоги.



«Работу, которую планировали, выполнили в полном объёме. Отношение ребят порадовало. Непростое время для футболистов. Все это знает, никто не ныл, все терпели. Это была важная работа, которая нам пригодится. Второй сбор будет следующей ступенью подготовки»,- отметил главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Также тренер рассказал, какие планы уже построены на следующий сбор.



«Будет больше игр и больше занятий – акцент на это пойдёт. Ну и, конечно, поддержание физических кондиций. Возрастёт интенсивность занятий»,- рассказал Парфёнов.



Напомним, всего у уральцев три сбора. Сейчас они получат три дня отдыха и уже 31 января возобновят тренировочный процесс. Второй сбор завершится 13 февраля. Заключительный этап подготовки начнется 17 февраля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»