В Екатеринбурге стартовали учения ЦВО

15:30 | 23.01.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Военные развернут полевые командные пункты под Екатеринбургом, где и пройдут учения Центрального военного округа.



Как сообщает пресс-служба ЦВО, к учениям привлечены бригады управления и подразделений охраны штаба военного округа. В практических занятиях задействована армейская авиация.



Отмечается, что запланирован марш в районы розыгрыша практических действий под столицей Урала. Также будут развёрнуты полевая основная и резервная системы командных пунктов округа с использованием помехозащищённых полевых волоконно-оптических кабелей. Это позволит увеличить дальность и объём передаваемой информации, а также расширить спектр передаваемых сигналов, а том числе, видеоконтента и пакетов цифровых данных.



Разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше обеспечат экипажи ударных вертолётов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной на Среднем Урале. В плановых манёврах задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники. Учения продлятся до конца недели.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»