На стене кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появился окровавленный Иисус

09:17 | 21.01.2020

Фото: Street Art Hunter / telegram.com

Этой ночью в самом центре Екатеринбурга на стене кинотеатра «Салют», который совсем скоро должны закрыть, появилось изображение окровавленного Иисуса. Рядом с ним нарисованы римские гвардейцы, а сам Иисус с терновым венцом на голове несет на Голгофу крест.



Новый стрит-арт объект выполнила команда художников Jesus Gang. Эта группа известна своими работами острой религиозной направленности. Так, в 2019 году после протестов у театра драмы художники разукрасили верхушки ограждений на набережной Исети так, что они стали похожи на купола.



Напомним, что также осенью на площади Первой пятилетки появились большие противотанковые «ежи», напоминающие кресты. Это произошло после скандала с «крестом» Покраса Лампаса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»