Ночью в столице Урала сгорели два автомобиля

11:05 | 20.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 04:41 на улице 40 лет ВЛКСМ, а второй – в 06:08 на улице Плеханова.



В пресс-службе МЧС по Екатеринбургу рассказали, что в 04:41 на площади в семь квадратных метров сгорел грузовой автомобиль «ГАЗ 3302». В тушении пожара участвовали 16 спасателей на трех спецмашинах. С огнем удалось справиться за две минуты, однако машина была уже сильно повреждена к этому моменту.



Во втором происшествии на площади в три «квадрата» пострадал салон «Kia». К месту пожара выдвинулись 10 спасателей на двух спецмашинах. С огнем справились также за две минуты.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»