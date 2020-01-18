Новости дня
12:27 | 18.01.2020
Фото: Олег Букин
В Екатеринбурге возобновился снос исторического здания на Нагорной
О начатом сносе здания сообщил на своей странице в Facebook общественник Олег Букин. В настоящий момент общественники дежурят у объекта, так как считают, что владельцы здания - АО «Прогресс» - намерены снести его за выходные. По словам Букина застройщик начал сносить здание частями, уже разрушен фрагмент сооружения.
«Очень удобная тактика в ситуации, когда нет тотального круглосуточного общественного присутствия на объекте. Был в последний раз в районе 17-18. Поехал домой, только приехал - бах, сообщают о сносе, - пишет Олег Букин. - Наша цель - не дать снести ни куска больше. Задача минимум продержаться до понедельника».
Сейчас на место событий вызвана полиция.
«Наша задача убедить начальника ОП 9 в том, что документов о собственности мало для разрешения проведения работ, необходимо дождаться комментария уполномоченного госоргана, который обещал направить уведомление застройщику. Поэтому нужны юристы в помощь прямо сейчас в ОП 9», - написал общественник, добавив, что забор, ограждающий здание с внешней стороны охраняют охранники и никого не подпускают к нему.
Напомним, снос дома начался вечером 17 января, но вскоре его приостановили. На территорию здания прошла общественница Алена Смышляева. Через некоторое время на место прибыл вызванный охраной наряд полиции, и Смышляева поехала с полицейскими в отделение. После этого снос здания был приостановлен, мы писали об этом здесь.
Приказ о сносе здания, ранее также опубликованный Букиным, был подписан директором акционерного общества «Прогресс» Тарасом Табаковым, который кроме того, что занимает должность директора «Прогресса», является учредителем ООО «Управляющая компания "Тихвин"» (клубный дом строила компания «Форум-групп»), ООО «Технология парковки» расположившееся в одном здании с офисом «Форум-групп» и ООО «Радуга Лэнд» (ТРЦ «Радуга Парк» также строила компания «Форум-групп»). Стоит отметить, что 100 % акций АО «Прогресс», которому в свою очередь принадлежит здание на Нагорной, 12, владеет Росимущество. В настоящее время «Прогресс» находится в стадии реорганизации в форме преобразования. Ничего не напоминает? В своё время таким же образом было преобразовано ЕМУП «Новость» на Радищева, 26. Здание «Новости» было снесено, строительство на месте «преобразованного» муниципального предприятия ведёт «Форум-групп». Подробно можно прочитать здесь и здесь.
В компании «Форум-групп» ситуацию со сносом здания Профтехкомбината не комментируют, а на решение правоохранителей по поводу временной приостановки сноса здания бизнесменам попросту наплевать.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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