В Екатеринбурге приостановили снос исторического здания

09:36 | 18.01.2020

Фото: 1723.ru

Полиция приостановила снос исторического здания бывшего Свердловского профтехкомбината на Нагорной, 12. Это случилось после того, как активистка Алена Смышляева проникла на огороженную территорию здания в день начала работ по его демонтажу.



На место происшествия приехали сотрудники полиции, после чего Смышляева в их сопровождении покинула территорию здания и поехала писать заявление о его незаконном сносе. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сейчас проводится проверка документов, разрешающих снос. «Принято решение временно приостановить снос здания», — пояснили в ведомстве.



Добавим, что бить тревогу активисты начали ещё раньше. Утром 17 января стало известно, что группа горожан написала открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором попросила остановить снос здания бывшего Свердловского профтехкомбината. Они считают, что это здание является объектом культурного наследия и памятником конструктивизма.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»