В Екатеринбурге с балкона 20-этажного дома выпал человек

09:00 | 11.01.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге из окна 20-этажного дома на Эльмаше выпал человек. Это случилось вечером 10 января на улице Старых Большевиков, 3г. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.



В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что доследственная проверка по факту гибели человека уже началась. По предварительным, данным смерть мужчины не носит криминальный характер.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»