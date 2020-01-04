В Екатеринбурге вандалы разбили стекло «умной» остановки

Неизвестные разбили стекло на «умной» остановке в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили очевидцы в группе «Интересный Екатеринбург». Вандалы поставили испорченное стекло рядом с остановкой и скрылись – их не остановила даже камера, которая была направлена на остановку.Напомним, что «умная» остановка появилась у Главпочтамта летом 2019 года, такая же есть на Площади 1905 года. Она оснащена интерактивными панелями с информацией об общественном транспорте и бесплатным Wi-Fi. Также на таких остановках можно зарядить телефон и связаться с экстренной службой спасения.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции № 1. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к происшествию. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.