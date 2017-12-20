В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека

18:50 | 27.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения молодого человека в Березовском. Сергея Владимировича Голубева не видели с 3 октября.



В этот день, по данным следствия, молодой человек ушел из квартиры в доме №8 по улице Спортивная в Березовском.

Рост пропавшего 170-176 см, у него плотное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Также есть татуировка «ВДВ» на тыльной стороне правой ладони.



В последний раз Голубева видели в костюме песочного цвета и белых кроссовках.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Голубева, просят сообщать по телефонам в г. Берёзовский: 8 (34369) 49-366, 8(34369) 47-500 или +7 (912) 636-16-56.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»