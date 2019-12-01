Уральские лицеисты стали призёрами международной олимпиады по астрономии

17:47 | 25.12.2019

Екатеринбургские лицеисты СУНЦ УрФУ в Тегеране стали призёрами XV международной азиатско-тихоокеанской олимпиады по астрономии.



Золотую медаль олимпиады взял Евгений Симонов из 8А, серебряными призёрами стали Александр Раскатов из 10В и Вячеслав Шкляев из 9Б. Бронзу завоевали Лука Кормильцев (11К), Константин Макаров (11Д) и Эрик Пяткевич (9Б).



Отметим, научные соревнования прошли с 15 по 23 декабря. Азиатско-тихоокеанская астрономическая олимпиада основана как дочерняя олимпиада в системе Международной астрономической олимпиады. Соревнование проводится ежегодно для школьников из 16 стран Азии и Океании по правилам Международной астрономической олимпиады (IAO).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»