Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 губернаторов по цитируемости в СМИ

17:26 | 18.12.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 18 место в рейтинге «Медиалогии» по цитируемости глав регионов в СМИ. В топе он расположился между Владимиром Владимировым из Ставропольского края и Игорем Орловым из Архангельской области. Индекс Евгения Куйвашева в общей сумме составил 13,72.



Добавим, что лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, который набрал 410 баллов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»