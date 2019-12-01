В Екатеринбурге вручили премии «Офицеры России»

15:58 | 13.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В екатеринбургском Окружном доме офицеров состоялась церемония вручения федеральной премии «Офицеры России». Это мероприятие проходит в Екатеринбурге уже в 4-й раз.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, перед торжественной церемонией вручения премий состоялось возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан», возведенному памяти уральским воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане и воинам, погибшим в Чечне. В самой церемонии вручения приняли участие руководители силовых и контрольно-надзорных ведомств региона, а лауреатов премии поздравил Герой Российской Федерации Александр Головашкин.



В этом году общественной награды и звания лауреата удостоились 60 человек, в их числе военнослужащие, сотрудники силовых и контрольно-надзорных ведомств, а также представители СМИ, деятели культуры, искусства и спорта. Все лауреаты премии награждены дипломом и подарками от общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»