ХК «Автомобилист» завершил выездную серию победой

09:32 | 22.11.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» переиграл омский «Авнгард» на выездной серии в рамках чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 2:1.



В первом периоде счёт открыли подопечные Андрея Мартемьянова. Соперники не сдавались и за девять минут до окончания основного времени матча забили шайбу в ворота «шоферов». Дальше игра перешла в овертайм, где ещё одно очко для «Автомолиста» заработал Георгий Белоусов.



Следующий матч «шоферы» проведут в Екатеринбурге. В воскресенье, 24 ноября, «Автомобилист» встретится со столичным ЦСКА.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»