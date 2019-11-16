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19:42 | 18.11.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Подполковник запаса ФСБ России возглавил Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу

Советник генерального директора ОАО «УГМК», член совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург» Алексей Рябцев (подполковник запаса ФСБ России.) возглавил обновленный состав Общественного совет при УМВД России по Екатеринбургу. Первое заседание совета состоялось 14 ноября. В обновленный Общественный совет также попал менеджер по внешним связям ООО «Хотел Девелопмент Компании» (структурное подразделение отеля «Hyatt») Сергей Литовкин.

Также в списке членов обновленного совета – заместитель генерального директора по экономической безопасности и внутреннему контролю АО «Свердловскавтодор» Борис Тимониченко (экс-начальник УМВД Екатеринбурга, прошлый состав совета возглавлял он), помощник адвоката Дмитрий Екимов, генеральный директор газеты «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин, генеральный директор управляющей компанией «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер и другие.

© «Вечерние ведомости»

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