В столице Урала начали работы по сносу мечети «Нур-Усман»

19:25 | 17.11.2019

Фото: 66.ru

В уральской столице сегодня начали сносить здание мечети «Нур-Усман». Несмотря на то, что работы планировалось начать только завтра, демонтаж уже начался.



Новое здание на Сортировке для уральских мусульман в городе появится только к январю 2020 года. Затраты на переезд составят 22 млн рублей.



Напомним, что на месте мечети будет находиться ледовая арена УГМК.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»