Ремонт плотины под Нижним Тагилом приостановили из-за лиственницы демидовских времен. Власти уже нашли решение

17:23 | 15.11.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Нижнему Тагилу из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей на завершение в 2020 году работ по капитальному ремонту Черноисточинского гидроузла, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Капитальный ремонт плотины шел в 2018-2019 году и близился к завершению, но подрядчик обнаружил в основании плотины опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен.



Лиственница в воде с годами только набирает крепость, однако для приведения плотины в современное техническое состояние в отношении этой исторической ценности требуются дополнительные технические решения. Работы будут проведены в 2020 году, капитальный ремонт Черноисточинского гидроузла будет завершен, а общие затраты на ремонт с учетом дополнительных средств составят 64 миллиона рублей.



Работы по капитальному ремонту плотины проводятся в рамках комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ и призваны не только обезопасить поселок Черноисточинск от угрозы подтопления, но и значительно улучшить качество воды в природном источнике.



«Все работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища идут в интересах жителей Нижнего Тагила и поселка Черноисточинск. Сотни лет водоем территориально находился в самом сердце промышленного производства, и это негативно сказалось на его экологическом состоянии. Для того, чтобы водохранилище стало чище, потребуется много усилий, времени и средств. Мы добились, чтобы мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища вошли в национальный проект "Экология" с финансированием из федерального бюджета на сумму более 500 миллионов рублей. Первые суммы из бюджета федерации мы планируем получить уже в следующем году. Пока же все мероприятия комплексного плана экологической реабилитации идут на деньги города и области», – говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



В рамках комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища уже сегодня прекращен сброс сточных вод из шламонакопителя Водоканала-НТ, водоканал ведет работы по вывозу шлама. К водохранилищу ограничен подъезд автотранспорта, с берегов убраны свалки бытового мусора.

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