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10:27 | 10.11.2019

Фото: Академия единоборств РМК

Екатеринбурженка завоевала золотую медаль на мировом первенстве по грэпплингу

Три юных спортсмена из Екатеринбурга завоевали четыре медали в мировом первенстве по грэпплингу. Соревнования завершились 9 ноября в Баку.

За сборную России выступали 13-летняя Маргарита Шишова, Семён Богдашов и Рахмон Аюбов. Лучший результат показала Маргарита, ставшая чемпионкой сразу а двух разделах: грэпплинг и грэпплинг Ги (схватка в кимоно). Тренер Академии РМК Ольга Боярских рассказала, что таких результатов юная спортсменка добилась всего за четыре года.

Семён и Рахмон тоже вышли в финал первенства, но одержать победу не смогли. Семён занял второе место, а Рахмон – третье. По словам тренера, Аюбову не хватило внутреннего настроя, а Богдашову достался сложный соперник.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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