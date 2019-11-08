Екатеринбурженка завоевала золотую медаль на мировом первенстве по грэпплингу

10:27 | 10.11.2019

Фото: Академия единоборств РМК

Три юных спортсмена из Екатеринбурга завоевали четыре медали в мировом первенстве по грэпплингу. Соревнования завершились 9 ноября в Баку.



За сборную России выступали 13-летняя Маргарита Шишова, Семён Богдашов и Рахмон Аюбов. Лучший результат показала Маргарита, ставшая чемпионкой сразу а двух разделах: грэпплинг и грэпплинг Ги (схватка в кимоно). Тренер Академии РМК Ольга Боярских рассказала, что таких результатов юная спортсменка добилась всего за четыре года.



Семён и Рахмон тоже вышли в финал первенства, но одержать победу не смогли. Семён занял второе место, а Рахмон – третье. По словам тренера, Аюбову не хватило внутреннего настроя, а Богдашову достался сложный соперник.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»