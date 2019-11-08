В Екатеринбург приедет Дед Мороз

13:53 | 9.11.2019

Фото: oren.mk.ru

В Екатеринбург в рамках традиционного предновогоднего тура по городам России приедет Дед Мороз. Согласно официальному графику, он уже начал свое путешествие, а поздравить с Новым годом уральских детей приедет 22 ноября.



Тур Деда Мороза начался с Красноярска, куда он уже прибыл сегодня, 9 ноября. Там он поздравит с приближающимся праздником ребят из организации «Особый ребенок», Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также психоневрологического интерната «Подсолнух». После этого, 11 ноября, Дед Мороз отправится в Томск.



В Екатеринбурге Всероссийский Дед Мороз проведет два дня – с 22 по 23 ноября.



Отметим, что также в рамках тура Дед Мороз посетит Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»