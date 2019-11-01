Срыв сроков, отсутствие результата: в мэрии Первоуральска прошли массовые чистки

15:39 | 8.11.2019

Фото: shaytanka.ru

В мэрии города Первоуральска прошли массовые чистки. Подтверждена официальная информация об увольнении влиятельного вице-мэра по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Артура Гузаирова, заместителя главы города по стратегическому планированию и инвестициям Дмитрия Зайцева и председателя комитета по управлению имуществом Ольги Гатауллиной.



Представитель Общественного совета минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Полыганов отметил, что глава города Первоуральска Игорь Кабец принял решение об увольнении указанный лиц после представления прокуратуры.



Недавняя проверка показала, что объем выполненных работ не превысил даже трети от планового, у благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда сорваны все сроки. Сергей Полыганов заявил, что большая часть денег должна вернуться в казну, учитывая тот факт, что деньги – федеральные. Вторая проблема – срыв сдачи ФОК, отметил чиновник.



По неофициальной информации, сорванными являются федеральные программы, за неисполнение которых может быть возбуждено уголовное дело.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»