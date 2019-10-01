В Серове будут расследовать дело в отношении мужчины, угнавшего автомобиль в состоянии опьянения

18:26 | 31.10.2019

Фото: МО МВД России «Серовский»

В Серове в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля и кражи имущества. Как рассказали в МО МВД России «Серовский», свердловчанин отдыхал в одном из заведений города, а после того, как выпил, решил поехать домой на припаркованном поблизости ВАЗ-2107.



Стоит уточнить, что завладеть белым ВАЗ-2107 у мужчины не получилось. Автомобиль не заводился даже после того, как пьяный водитель выкатил его на соседнюю стоянку. Тогда свердловчанин увидел другую машину – тоже ВАЗ-2107, но серебристого цвета. Из этой машины он решил забрать аккумулятор, чтобы завести все ту же белую «семерку». В этот момент его поймали полицейские, которые приехали вместе с потерпевшим.



Отмечается, что ранее свердловчанин был судим за совершение имущественных преступлений, преступлений против жизни и здоровья, а из мест лишения свободы освободился только 2 месяца назад.



На данный момент злоумышленник находится под стражей. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»