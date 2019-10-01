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18:44 | 30.10.2019

Фото: culture.ru

В Екатеринбурге пройдет «Ночь искусств»

В уральской столице 3 ноября состоится «Ночь искусств». В рамках Всероссийской акции с 19:00 до 23:00 свердловчане смогут посетить более 200 культурных площадок, в число которых войдут театры, музеи, галереи, дворцы культуры и библиотеки.

Следует отметить, что в 2020 году «Ночь искусств» приурочена к Дню народного единства. Данная акция призвана объединить любителей искусства.

Как рассказал начальник Управления культуры горадминистрации Илья Марков, в этом году у уральцев будет редкая возможность посетить спектакль «Полночный троллейбус» на сцене ТЮЗа, а также побывать в самом троллейбусе и услышать стихи поэтов-шестидесятников в исполнении актеров.

Символом культурного события стала «Золотая маска» в связи с голом театра в России.

Добавим, что подробно ознакомиться с программой «Ночи искусств» можно на официальном сайте.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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