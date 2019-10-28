Южную часть Макаровского моста в Екатеринбурге начнут сносить уже в 2019 году

11:48 | 29.10.2019

Фото: Яромир Романов

Демонтаж южной части Макаровского моста в Екатеринбурге может начаться в текущем году. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов сообщил, что экспертиза проектной документации уже заканчивается.



«Сейчас мы выходим из экспертизы проектной документации и будем демонтировать старый мост, а потом строить на его месте практически такой же мост, как мы построили сейчас. Работы до 2021 года хватит»,- сказал Алексей Бубнов.



Реконструкция моста началась ещё в 2017 году. Теперь там три полосы и трамвайная линия. На это ушло около миллиарда рублей. Согласно планам, на втором этапе к мосту пристроят еще три полосы, а также оградят трамвайные пути.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»