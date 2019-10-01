«Скажи спасибо, что вообще жива»: в Екатеринбурге цыган сбил девушку, а теперь ей угрожают

В Екатеринбурге 17-летний молодой человек сбил на машине девушку. Теперь пострадавшая, которая работает хореографом, вынуждена не только передвигаться на костылях, но и выслушивать угрозы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.Инцидент произошёл в апреле. Тогда хореограф шла до автобусной остановки, но ее сбила белая Lada Priora, выскочившая на тротуар и «впечатавшая Ирину в стену частного дома». Водитель пытался сбежать, но был задержан местными жителями.Хореограф попала в больницу с открытым переломом ноги. Она пережила две операции — ей установили аппарат Илизарова и стержень с фиксацией саморезами. На лечение она уже потратила 300 тысяч рублей.По словам девушки, в больницу приходили родственники водителя. «Предложили 50 тысяч, и чтобы я забыла о случившемся. Говорят: „Бери, что дают, нам всё равно ничего не будет, у нас везде связи. Скажи спасибо, что вообще жива“. Раз семь уже приходили», — рассказа девушка. Слова визитеров девушка воспринимает уже как угрозу.