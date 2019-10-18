В Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Сегодня утром на автодороге «Нижние Серги - Михайловск – Арти» водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся со стоящим на проезжей части автомобилем ДАФ с полуприцепом, который перед этим столкнулся с дорожным ограждением. Основной причиной аварии послужил гололед.Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулем автобуса находился мужчина 1981 года рождения, работающий на маршруте «Арти-Екатеринбург». В момент ДТП в салоне находились 22 пассажира. Грузовым автомобилем управлял водитель 1992 года рождения, приехавший из Ульяновской области.Известно, что в результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса: у женщины диагностирована травма бедра, у молодого человека – черепно-мозговая травма.