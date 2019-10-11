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18:07 | 12.10.2019
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
В Свердловской области нашли снаряд времен Второй мировой войны
Как отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, обнаруженным предметом оказался осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм для горной пушки.
Саперы нижетагильского ОМОНа уничтожили снаряд на месте. При этом эвакуация гражданских лиц не производилась.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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