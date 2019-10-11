В Свердловской области нашли снаряд времен Второй мировой войны

18:07 | 12.10.2019

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Под Нижним Тагилом в лесу в районе поселка Ключики найден боеприпас времен Второй мировой войны.



Как отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, обнаруженным предметом оказался осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм для горной пушки.



Саперы нижетагильского ОМОНа уничтожили снаряд на месте. При этом эвакуация гражданских лиц не производилась.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»