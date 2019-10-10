В Свердловской области Audi врезалась в школьный автобус

11:13 | 11.10.2019

Фото: Е1

На трассе в районе Косулино Audi Q7 врезалась в школьный автобус. Инцидент произошел вчера.



Никто из детей, ехавших в автобусе, не пострадал, но, по словам очевидцев, пострадала их сопровождающая. У нее разрывы связок предплечья.



«За рулем иномарки был не владелец машины, он ехал с превышением скорости. Очевидцы говорят, что инспекторы ДПС за ручку здоровались с водителем иномарки», - передает слова очевидца Е1.



В отделении пропаганды ГИБДД подтвердили, что такая авария действительно произошла, но сообщили, что пострадавших нет.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»