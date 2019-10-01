За ходом опроса о храме святой Екатерины в Екатеринбурге будут следить из Кремля

18:39 | 9.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В администрации президента России проследят за ходом опроса о месте для постройки храма святой Екатерины в уральской столице. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции.



«Разумеется, будем. Это же была очень резонансная тема. Это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен, и все желающие смогут высказать свое мнение», - цитирует Пескова ТАСС.



Напомним, что первый общегородской опрос состоится в уральской столице в воскресенье, 13 октября. Горожане смогут выбрать одну из двух предложенных площадок для места постройки храма святой Екатерины. С 8:00 до 20:00 в городе будет работать 51 участок, где жители смогут отдать свой голос.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»