В Екатеринбурге девушка выпала из окна жилого дома

16:39 | 6.10.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на Вторчермете девушка выпала из окна на четвертом этаже. Как рассказали очевидцы, пострадавшую госпитализировали.



Девушка выпала на подъездной козырек. По некоторым данным, это случилось из-за того что она курила на подоконнике.



Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»