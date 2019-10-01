В Свердловской области установят инновационные пешеходные переходы

19:14 | 2.10.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» на аварийных участках установят инновационные пешеходные переходы.



Такие переходы обозначены разметкой и дорожными знаками, имеют подсветку, которая освещает всю зону перехода в тёмное время суток. Кроме того, на подъездах установлены электрифицированные таблички, информирующие водителей о приближении к переходу.



Инновационные переходы уже есть на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск и на подъезде к Верхней Пышме. Через некоторое время они появятся на автодороге Екатеринбург – Полевской.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»