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18:29 | 23.09.2019

Фото: Николай Коляда / facebook.com

Высокинский заявил, что в следующем году тротуары в центре Екатеринбурга будут гранитными

Сегодня, 23 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обсудили ремонт улиц уральской столицы. Высокинский заявил, что в следующем году все тротуары в центре города могут стать гранитными.

В департаменте информационной политики губернатора передали слова Высокинского, который просит горожан с пониманием отнестись к данному процессу и немного потерпеть, ведь не всегда удобно, когда дома ремонт.

Также планируется, что в 2020 году переложат 100 километров теплосетей и примерно 50 километров сетей водоснабжения. Кроме того, начнется реконструкция улицы Малышева, где отремонтируют фасады, обновят освещение, тротуары и ограждения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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