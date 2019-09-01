Высокинский заявил, что в следующем году тротуары в центре Екатеринбурга будут гранитными

18:29 | 23.09.2019

Фото: Николай Коляда / facebook.com

Сегодня, 23 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обсудили ремонт улиц уральской столицы. Высокинский заявил, что в следующем году все тротуары в центре города могут стать гранитными.



В департаменте информационной политики губернатора передали слова Высокинского, который просит горожан с пониманием отнестись к данному процессу и немного потерпеть, ведь не всегда удобно, когда дома ремонт.



Также планируется, что в 2020 году переложат 100 километров теплосетей и примерно 50 километров сетей водоснабжения. Кроме того, начнется реконструкция улицы Малышева, где отремонтируют фасады, обновят освещение, тротуары и ограждения.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»