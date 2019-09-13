Уральский «Автомобилист» одержал шестую победу подряд

21:49 | 14.09.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

14 сентября уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:5. Эта победа стала для свердловчан шестой подряд в сезоне 2019/2020.



Открыть счёт смогли хозяева льда, однако уже через две минуты «Автомобилист» забил в ответ – автором стал Обидин. К концу первого периода капитан уральцев Найджел Доус вывел свою команду в лидеры – 1:2.



В середине второго периода «Нефтехимик» почти подряд забросил две шайбы в ворота Коваржа. Сравнять счёт смог Плэтт за пять минут до конца игрового отрезка.



В третьем периоде Мозер и Доус забросили шайбы в ворота «Нефтехимика», чем смогли обеспечить победу уральской команде.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге 17 сентября с «Авангардом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»