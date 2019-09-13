В Екатеринбурге загорелся трамвай

Сегодня днём в Екатеринбурге на кольце на Эльмаше загорелся трамвай, который следовал по маршруту № 14. Всех пассажиров эвакуировали.На место происшествия, по словам очевидцев, прибыли две единицы техники. Спасатели залили всё пеной, после чего начали искать источник возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что задымление началось под днищем трамвая.В результате возгорания никто не пострадал, однако на некоторое время движение трамваев было прекращено.