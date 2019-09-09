В Екатеринбурге инклюзивный театр-студия «ORA» набирает обороты своих лабораторий

Уже более четырех лет режиссер и руководитель театра «Шарманка» Лариса Абашева занимается с особенными артистами. Под ее руководством в Екатеринбурге возник театр-студия «ORA», где выросла настоящая труппа актеров с ОВЗ.В настоящий момент «ORA» стал самостоятельным театром и активно взаимодействует с профессионалами «Шарманки». В репертуаре двух театров есть такие работы как «Цирк ПринтинПрам имени Даниила Хармса» и самый масштабный на сегодняшний день социально-документальный проект «Бородино. Наброски людей».В этом году у «ORA» и «Шарманки» две премьеры – авангардная опера «Патетическая оратория» и проект, реализуемый в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности», – «Зверь», который станет вторым по счету полномаштабной инклюзивной постановкой Ларисы Абашевой, но это не все. На базе «ORA» созданы две творческие лаборатории с рабочими названиями «ORA-2» и «ORA-3», артисты которых люди с особенностями по зрению и слуху. Кроме того, «студийцы» с ОВЗ по зрению уже в качестве артистов показали свое мастерство на официальной премьере «Патетической оратории» в ДК «Верх-Исетский» и Дне города. Под конец года обе лаборатории представят эскизы спектаклей, которые готовились под жестким контролем режиссера, но при этом стали самостоятельными работами «студийцев». Один из эскизов посвящен основоположнику российской эстрады – Александру Вертинскому.Напоминаем, что премьера спектакля «Зверь» состоится 30 сентября, а также 1 и 2-го октября в 19:00 в ДК «Верх-Исетский».