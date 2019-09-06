На выставочном матче в Первоуральске «Урал» обыграл «Динур» с счетом 6-0

13:40 | 8.09.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Вчера, 7 сентября, футбольный клуб «Урал» разгромил «Динур» на выставочном матче в Первоуральске со счетом 6-0 и получил первый Кубок Европа-Азия, об этом рассказали в пресс-службе «Урала».



Счет уральские футболисты открыли уже на 8 минуте, гол забил Андрей Панюков ударом головой. На 20, 30 и 41 минутах отличился Владимир Ильин: первый гол он также забил гол ударом головой, затем точным дальним ударом, третий гол был забит «выстрелом» слета. Пятый гол забил Эль Кабир на 45 минуте. Последний гол был забит в конце второго тайма, на 49 минуте Артемом Юсуповым.



Стоит отметить, что матч посетили 1200 зрителей, трибуны арены в Первоуральске были полностью заполнены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»