Новости дня
14:38 | 7.09.2019
Фото: Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге распахнул занавес фестиваль «Реальный театр»
«Этот фестиваль очень знаковый для всей Свердловской области. Благодаря подобным событиям Екатеринбург ярко заявляет о себе во всём театральном сообществе страны. Здесь мы имеем возможность наслаждаться спектаклями лучших режиссёров», – сказал перед открытием фестиваля Павел Креков.
Глава Екатеринбурга дополнил слова Крекова и, выступая на церемонии открытия, сказал, что фестиваль «Реальный театр» стал хорошей традицией для Екатеринбурга, которая объединяет многие поколения горожан.
«Екатеринбург – не только промышленный центр, но, и, безусловно, культурный. Мы стали частью хорошей городской традиции, когда столицу Урала посещают самые талантливые актёры и режиссёры со всей России. Это объединяет граждан всех возрастов», – сказал Александр Высокинский.
Вечером московский Театр наций открыл программу фестиваля спектаклем «Му-му».
Напомним, «Реальный театр» – старейшая фестивальная традиция в России, начавшая свою историю в 1990 году в Екатеринбурге. Тогда он прошёл в статусе регионального, собрав в Екатеринбурге театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Но вскоре, уже в 1994 году, фестиваль настолько высоко зарекомендовал себя, что по предложению Министерства культуры РФ ему был присвоен статус всероссийского.
За время своего существования «Реальный театр» заслужил репутацию одного из самых серьезных и интереснейших российских театральных фестивалей – зеркала процессов театральной России за пределами столицы. Хотя, стоит отметить, что и столичные звёздные театры в программах «Реального театра» всегда представляли свои наиболее интересные спектакли.
В этом году фестиваль откроет занавесы нескольких театральных площадок Екатеринбурга, главной из которых, и наиболее насыщенной событиями, станет ТЮЗ.
18 театров из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Глазова, Томска, Красноярска, Пскова, а также Таллина (Эстония), Софии (Болгария) и Туркуэна (Франция) представят 20 спектаклей.
Рядом с маститыми режиссерами и известными актерами в фестивальной афише представлены молодые режиссеры и новое поколение актеров.
Гостями и участниками фестиваля станут более 300 человек, среди них – театральные деятели из России, Эстонии, Франции, Болгарии, в том числе члены экспертного совета Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», а также студенты театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств и Российского института театрального искусства.
Ознакомиться с афишей и купить билеты на спектакли фестиваля можно на сайте Екатеринбургского театра юного зрителя.
© «Вечерние ведомости»
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