«Урал» на домашней арене проиграл «Краснодару» со счётом 2:4

17:58 | 1.09.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 1 сентября, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» на домашней арене проиграл команде «Краснодар». Счёт встречи 2:4.



Авторами забитых голов в составе «Краснодара» стали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. Среди уральцев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.



Напомним, следующий матч екатеринбургский клуб проведёт на выезде 15 августа с командой «Спартак». Сейчас «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в запасе десять очков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»