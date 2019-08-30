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17:58 | 1.09.2019
Фото: ФК «Урал»
«Урал» на домашней арене проиграл «Краснодару» со счётом 2:4
Авторами забитых голов в составе «Краснодара» стали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. Среди уральцев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.
Напомним, следующий матч екатеринбургский клуб проведёт на выезде 15 августа с командой «Спартак». Сейчас «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в запасе десять очков.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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