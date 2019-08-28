В Екатеринбургской Администрации обсудили школьное питание в рамках подготовки к новому учебному году

15:02 | 29.08.2019

Фото: province.ru

В рамках подготовки к новому учебному году в Администрации Екатеринбурга обсудили школьное питание. Совещание провела председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева.



Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, мероприятие было посвящено итогам летней оздоровительной кампании и готовности операторов к предстоящему учебному году. В совещании принимали участие сотрудники Управления здравоохранения, Роспотребнадзора, Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, начальники управлений образования и специалисты отделов по потребительскому рынку районов города, директора школьно-базовых столовых и руководители муниципальных и частных предприятий, специализирующихся на организации школьного питания.



В ходе совещания обсудили стоимость питания для школьников, укомплектование кадрами, а также предотвращение вспышек кишечных заболеваний. Кроме того, во время совещания на выступлении выступила кандидат медицинских наук, директор Уральского федерального центра оздоровительного питания, член национальной ассоциации клинического питания, национальной ассоциации нутрициологов и диетологов, доцент кафедры технологий питания Уральского экономического университета Татьяна Мажаева. Она рассказала, что сейчас основной проблемой является стремительный рост числа детей с избыточным весом и диабетом второго типа. Поэтому питание человека должно быть сбалансированным, особенно в детском возрасте.



Также в пресс-службе Администрации рассказали, что в рамках регионального проекта «Общественное питание» к сентябрю 2020 года в Свердловской области начнут реализацию программы «Привлекательное и здоровое питание в детских организованных коллективах» с целью укрепления здоровья детского населения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»